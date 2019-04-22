شنّ رئيس الهلال السابق سامي الجابر هجومًا لاذعًا على نادي النصر، مؤكدًا أن سبب تراجع أداء “العالمي” خلال الفترة الماضية يرجع إلى غياب نجمه المغربي نور الدين أمرابط.
وقال الجابر في تصريحاتٍ صحفية:
”أمرابط نجم كبير، وتغيبه عن المباريات بسبب الإصابة تسبب فى تراجع مستوى النصر، بينما عانى الهلال من عدة غيابات طوال الموسم، مثل عمورى وعطيف والفرج ولكنه لايزال فى الصدارة”.
وأردف ساخرًا من النصر وجماهيره:
“غياب أمرابط بسبب تفاقم الإصابة والمشروب اللي يتعاطاه ما عاد ينفع”.
ويحتل نادي النصر صدارة جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 63 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجابر ساخرًا من أمرابط وجمهور النصر: المشروب اللي يتعاطاه ما عاد ينفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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