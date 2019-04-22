الفار يفسد هدية نيمار

تدخلت تقنية الفيديو في إلغاء هدف لباريس سان جيرمان في شباك موناكو خلال مباراة الفريقين اليوم الأحد في بطولة الدوري الفرنسي.

في الدقيقة 54 سجل المهاجم الشاب موسى ديابي هدفا ثالثا في شباك موناكو وذلك بعد تمريرة من النجم البرازيلي نيمار جونيور.

إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل وذلك بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، ليفسد الهدية الأولى لنيمار بعد عودته من إصابة أبعدته ما يقرب من ثلاثة أشهر.

لكن بعدها بثوان قليلة ضاعف كيليان مبابي تفوق أصحاب الأرض مسجلا الهدف الثالث له ولفريقه، لتنطلق الفرحة مجددا بين الجماهير الباريسية في مدرجات حديقة الأمراء.

وضمن بي إس جي التتويج بلقب الدوري قبل مواجهة موناكو مستفيدا من تعادل وصيفه ليل مع تولوز بدون أهداف عصر اليوم ضمن منافسات الجولة 33 من المسابقة.