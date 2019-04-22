لينيكر يبرئ صلاح من الغطس

دافع جاري لينيكر، أسطورة الكرة الإنجليزية، اليوم الأحد، عن قرار حكم مباراة ليفربول وكارديف سيتي، في البريميرليج، باحتساب ضربة جزاء لمحمد صلاح، نجم الريدز.

وكتب لينيكر، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "في رأيي، إنها ركلة جزاء صحيحة، لا أعلم كيف سيفكر الآخرون بها".

وكان مدرب كارديف، نيل وارنوك، قد اتهم صلاح بالغطس والتحايل على الحكم، للحصول على ركلة الجزاء، التي سجل منها جيمس ميلنر الهدف الثاني لليفربول.

وأضاف لينيكر: "يبدو أن المنافسة على اللقب ستتواصل للجولة الأخيرة، يا له من موسم رائع".

ويتصدر ليفربول الدوري برصيد 88 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على وصيفه مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل.