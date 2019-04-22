عودة نيمار بعد غياب 88 يوم عن باريس سان جيرمان

عاد البرازيلي "نيمار دا سيلفا" جناح فريق باريس سان جيرمان للملاعب مجددًا، بعد 88 يومًا غياب عن اللعب، بسبب الإصابة، حيث شارك كبديل في مواجهة موناكو بالدوري الفرنسي.
"نيمار" كان قد تعرض لإصابة قوية في مشط القدم اليمنى، في الثالث والعشرين من يناير الماضي، في مواجهة ستراسبورج بكأس فرنسا.
وكان الدولي البرازيلي كان عاد لتدريبات النادي الباريسي، في الثالث من أبريل الماضي، وسط تفاؤل بإمكانية مُشاركته في مباراة موناكو.
وبالفعل شهدت مواجهة الفريقين، التي تُقام الآن على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن لقاءات الجولة الواحدة والثلاثين من الليج آ، مشاركة البرازيلي، حيث شارك الأغلى في التاريخ في الشوط الثاني بالدقيقة 46 بدلًا من "كورزوا".
وتشير النتيجة إلى تقدم النادي الباريسي، بهدفين سجّلهما الفرنسي "كيليان مبابي"
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