طرح تذاكر موقعة اتحاد جدة والنصر في كأس خادم الحرمين

فتح الموقع الإلكتروني الخاص بمبيعات التذاكر، المجال لشراء تذاكر لقاء الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين، الذي يجمع الاتحاد والنصر، في إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يوم السبت المقبل الموافق 27 أبريل/نيسان الجاري.

جاء طرح التذاكر منذ وقت مبكر، تحسبا لحضور جماهيري كثيف قد يكون الأعلى هذا الموسم.

وسيتقاسم الناديان دخل المباراة بالتساوي، ولكن التقسيم في المدرجات، سيمنح للمضيف جمهور الاتحاد 70%، و30% لجمهور النصر.

يذكر أن آخر لقاء للفريقين شهد أول فوز اتحادي على النصر في الدوري منذ 7 سنوات و7 شهور، لكن على مستوى مباريات كاس الملك فالكفة في مصلحة "العميد" على حساب "العالمي".