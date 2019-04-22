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اتحاد الجزائر يفشل في الثأر من وفاق سطيف

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فشل اتحاد الجزائر في الثأر من وفاق سطيف، حيث اكتفى بالتعادل معه (1-1)، اليوم الأحد، على ملعب الثامن من مايو، في قمة الجولة الـ26 من دوري المحترفين.

وكان الاتحاد سباقا لفتح باب التسجيل، في الدقيقة 42، عبر مؤيد اللافي.

وعدل النتيجة للوفاق، سعدي رضواني، في الدقيقة 75.

وبذلك، عزز الاتحاد صدارته للدوري برصيد 46 نقطة، لكنه فشل في تدارك هزيمتي الدوري والكأس، هذا الموسم، أمام وفاق سطيف، الذي رفع رصيده إلى النقطة 38، في المركز الخامس.

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وفي ذات الجولة، فاز بارادو على ملعب عمر حمادي بثنائية نظيفة، أمام ضيفه شبيبة الساورة.

وحمل الهدف الأول توقيع هداف البطولة، زكرياء نعيجي، الذي رفع رصيده إلى 18 هدفا، أما الثاني فسجله يسري بوزوق.

وحافظ بذلك بارادو على مركزه الثالث، برصيد 42 نقطة، بينما بقي نسور الساورة في المركز السابع، بـ34 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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