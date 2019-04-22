مدرب كارديف يهاجم محمد صلاح ويصفه بـ"الغطاس"

هاجم نيل ورانوك، المدير الفني لفريق كارديف سيتي الإنجليزي، على المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، واصفا إياه بـ"الغطاس"، بعد ركلة الجزاء التي حصل عليها خلال مباراة الفريقين.

وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء قبل 10 دقائق من نهاية المباراةن بعدما تعرض للإعاقة من قبل مدافع كارديف سيتي، ليسجل منها ميلنر الهدف الثاني لـ"الريدز".

وانتهت المباراة بفوز ليفربول على كارديف سيتي بنتيجة 2-0، على ملعب الأخير، في الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليستعيد "الريدز" صدارة جدول الترتيب مؤقتا.

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وقال وارنوك في تصريحات بعد المباراة: "بشكل عام لقد كنت سعيدا سعيدا باللاعبين، لقد لعبنا بأقدام ثابتة، وقدمنا مباراة جيدة، نحن محبطون بسبب أمر أو أمرين لم يسيرا معنا بشكل جيد"

وأضاف: "أعتقد أن موريسون أعيق بواسطة روبرتسون عندما كان يهم بركل الكرة برأسه، ثم تم احتساب ركلة جزاء سخيفة ضدنا، لم يكن على الحكم احتسابها، لقد كانت غطسة عظيمة بدرجة 9.9 من 10".

يُذكر أن محمد صلاح تعرض لاتهامات متكرره بادعاء السقوط في العديد من المباريات السابقة، بعدما حصل على أكثر من ركلة جزاء منذ بداية الموسم الحالي.