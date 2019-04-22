هازارد يبلغ ريال مدريد بقراره النهائي

حسم البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي، أمره من الانتقال لريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "تيلي فوت" الفرنسية فإن هازارد اقتنع بالفعل بعرض ريال مدريد، ووافق على الانتقال للنادي الإسباني بدءًا من الموسم المقبل، وأبلغ الملكي بذلك.

ووافق هازارد على العمل مع زين الدين زيدان في مدريد، في ظل رغبة المدرب الفرنسي في الاعتماد عليه في خطته للموسم الجديد، بعد موسم كارثي خرج منه الفريق الملكي خالي الوفاض.

Advertisements

وكان هازارد قد ألمح في العديد من المناسبات عدم ممانعته الانتقال للعب في المرينجي.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على مدريد التفاوض مع تشيلسي بشأن السعر المطلوب في هازارد.

ويرغب تشيلسي في الحصول على 120 مليون يورو من وراء بيع هازارد، خاصة وأن عقده مازال مستمرا حتى 2020.