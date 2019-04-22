كلوب: اللاعبون خططوا للهدف الأول.. وصلاح أُعيق 6 مرات

أشاد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، بصبر لاعبيه خلال الفوز على مضيفهم كارديف سيتي (2-0)، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كنا ندرك أن الأمر بهذه الصعوبة، الشباب قدموا أداءً لا يُصدق.. الأحوال الجوية تغيرت، وهو ما جعل الأمور أكثر صعوبة".

وتابع: "عرفنا أنه يتوجب علينا أن نحتفظ بصبرنا، أرضية الملعب كانت جافة جدا، والتمرير كان صعبا، لكن لم يشعر اللاعبون بالإحباط.. سنحت لنا فرص مميزة في الشوط الأول، وكنا ندرك أنه لو واصلنا على النهج ذاته، فإن فرصا أخرى ستتاح أمامنا".

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وجاء الهدف الثاني للريدز من ركلة جزاء، إثر تعرض محمد صلاح لإعاقة واضحة داخل المنطقة، وهو ما علق عليه كلوب بالقول: "الكيفية التي سجلنا بها الهدفين رائعة، لا شك في أنها كانت ركلة جزاء، تعرض (صلاح) للمسك ست مرات".

وعن ضغوط صراع اللقب، أجاب: "أعرف كيف أشعر، لم أشعر بالضغط.. يجب أن ننجز المهمة بالطريقة المعتادة، لا يمكننا تغيير ذلك.. الشباب يحاولون بجد قدر المستطاع، نتحدث فقط عن الأمور التي يتوجب أن نفعلها نحن، السلوك مميز وهذا موسم صعب، وإيجابي في الوقت ذاته".

وعما إذا كان لاعبوه قد تدربوا على الهدف الأول، الذي جاء من ركلة ركنية، وتفريغ ناجح لفاينالدوم الذي سدد من اللمسة الأولى، قال كلوب: "لدينا أساليبنا الخاصة، تحدث الشباب عن الأمر بين الشوطين.. الفضل يعود بأكمله لهم، لم نتدرب على هذا الأمر، تحدثوا عنه وطبقوه خلال المباراة".