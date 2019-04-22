تيسير الجاسم: مباراة بيرسبوليس مفصلية

قال لاعب أهلي جدة، تيسير الجاسم، اليوم الأحد، إنهم كلاعبين يسعون دائما للتأقلم مع أي مدرب، موضحا أن المدرب الحالي، يوسف عنبر، ليس غريبا على الفريق.
وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي، لمباراة أهلي جدة مع بيرسبوليس الإيراني، المقررة غدًا، في الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال آسيا، قال الجاسم: "سنلعب المباراة الثانية أمام ذات نفس المنافس، الذي تفوق علينا في اللقاء الأول".
واستدرك: "لكن لا زال لدينا الأمل الكبير في تحقيق الانتصار، وتخطي دور المجموعات، خاصةً في ظل التقارب النقطي بين الفرق".
وأضاف: "نؤمن بحظوظنا كاملة في التأهل، ومباراة الغد مفصلية بالنسبة للفريق، إذا أراد المضي قدما في البطولة".
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