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توتنهام واثق من التفوق على الريال ومانشستر يوناتيد

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يثق توتنهام الإنجليزي في أن نجمه سيستمر مع السبيرز الموسم المقبل، رغم العروض المغرية، من أندية في مقدمتها ومانشستر يونايتد. 

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن الدنماركي كريستيان إريكسن "27 عامًا" سينتهي تعاقده مع توتنهام بنهاية الموسم المقبل، لكن مسؤولي النادي اللندني على ثقة من إنه سيوافق على تمديد تعاقده، بعد المحادثات الأخيرة التي جرت بين الجانبين.

ويستعد توتنهام لمضاعفة أجر إريكسن الذي يتقاضى 75 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليتساوي مع ديلي آلي زميله في الفريق.

ويتمنى المسؤولون في توتنهام من إنهاء هذا الأمر سريعًا في ظل العروض التي يتلقاها اللاعب من عمالقة أوروبا.

ويعتبر إريكسن هدفًا مهمًا لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد، حيث يسعى الأول لضمه تحسبًا لرحيل الفرنسي بول بوجبا، في حين يضعه الثاني على رأس أولوياته بسبب تقدم الثنائي لوكا مورديتش وتوني كروس في العمر.

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