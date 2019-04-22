كيفية حصول المنتخبات الإفريقية على تذاكر المباريات

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إن ملف نظام بيع تذاكر المباريات، على رأس أولويات عمله لما يمثله من أهمية للشعب المصري، وأنه ينتظر الاجتماع مع الجهة المسؤولة عنه لمناقشته وإقراره.

وأوضح مدير البطولة ، في تصريحات لبرنامج شوت مع حتحوت الذي يقدمه بشكل أستثنائي الاعلامي إسلام صادق "علي راديو مصر 88.7 :" إن من حق الدول التي تشارك منتخباتها في كأس أمم أفريقيا لها أولوية في شراء التذاكر بنظام محدد.

وأضاف :"الإتحاد الأفريقي لكرة القدم له حصة من التذاكر بسمات معينة من حيث العدد وأماكن المقاعد، والأمر نفسه ينطبق على الرعاة الرسميين في البطولة.

وتنظم مصر النسخة الـ32 من كأس أمم أفريقيا، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.