كشف محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، الموعد النهائي لتسليم جميع الملاعب والاستادات التي ستستضيف مباريات البطولة القارية.
وقال فضل خلال تصريحاته لبرنامج "شوت مع حتحوت الذي يقدمه بشكل أستثنائي الاعلامي إسلام صادق" علي راديو مصر 88.7 : "الموعد النهائي هو 15/5 لتسليم كل الاستادات والملاعب، في نظام البطولة".
ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بحضور 24 منتخبًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير بطولة أمم أفريقيا يكشف عن الموعد النهائي لتسليم الملاعب والاستادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.