جيانجسو سونينج يكتسح قوانجتشو بالدوري الصيني

سجَّل أليكس تيشيرا، وإيدر مارتينز هدفين، لكل منهما في فوز جيانجسو سونينج (5-1) على قوانجتشو آر اند إف ليتقدم للمركز الرابع في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.

وحقق فريق المدرب الروماني كوزمين أولاريو، انتصاره الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم، لكنه يتأخر بفارق 6 نقاط عن بكين جوان المتصدر بعد أول 6 جولات من المسابقة.

ووضع مارتينز، فريقه جيانغسو في المقدمة بعد 3 دقائق فقط من البداية، لكن الدولي الصربي دوسكو توسيتش أدرك التعادل لقوانجتشو في الدقيقة (12).

Advertisements

وأحرز تيشيرا ثنائية قبل مرور نصف ساعة من البداية ليعيد فريق المدرب أولاريو للمقدمة مجددا.

وسجل مارتنيز هدفه الشخصي الثاني قبل أن يحرز كوسي بونفيي الهدف الخامس لجيانغسو في الشوط الثاني ليتراجع فريق المدرب دراجان ستويكوفيتش للمركز 12 بين 16 فريقا.

وتقدم جيانغسو على تشونغهينغ ليفان صاحب المركز الخامس، الذي تعادل 1-1 مع داليان يفانج بينما تعادل بالنتيجة ذاتها ووهان زال مع شنغهاي شينهوا.