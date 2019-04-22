ليفربول يتخطى حاجز كارديف ويستعيد الصدارة

استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه الصعب على مضيفه كارديف سيتي (2-0) مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين.

وأحرز هدفي ليفربول الثنائي جورجينيو فينالدوم بالدقيقة (57) وجيمس ميلنر (81 من ركلة جزاء).

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 88 نقطة، ليتصدر بفارق نقطتين امام مانشستر سيتي الذي سيلعب مباراته المؤجلة امام مانشستر يونايتد مساء الأربعاء.

أما كارديف فاقترب بهذه الخسارة من الهبوط إلى الدرجة الأولى (تشامبيونشيب)، بعدما تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر.