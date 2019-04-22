شباك آرسنال تنهي صيام بينتيكي الطويل

سجل كريستيان بينتيكي هدف التقدم لكريستال بالاس أمام آرسنال، اليوم الأحد، في البريميرليج، ليكسر صيامه عن التهديف الذي استمر لعام كامل.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بينتيكي غاب عن التسجيل بقميص كريستال بالاس، منذ أبريل/نيسان 2018، عندما هز شباك ليستر سيتي، حيث خاض خلال تلك الفترة 19 مباراة، سدد خلالها 25 مرة، لكنه لم يجد طريق المرمى.

وغاب بينتيكي عن العديد من مباريات كريستال بالاس، بسبب الإصابات المتكررة.

وفي ذات السياق، ذكرت شبكة "سكواكا" أن هدف بينتيكي، هو الأول في شباك آرسنال على ملعبه بالبريميرليج، منذ شهرين، حينما استقبل هدفًا من بورنموث، يوم 27 فبراير/شباط الماضي، خلال فوز المدفعجية (5-1).