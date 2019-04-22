بنزيما يتألق يقود ريال مدريد لاجتياح بيلباو

حقق ريال مدريد الانتصار (3-0) على ضيفه أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ33 من الليجا.

وسجل أهداف ريال مدريد كريم بنزيما "هاتريك"، في الدقائق 47 و76 و(90+1).

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عن 46 نقطة في المركز السابع.

بدأت المباراة برتم متوسط بين كلا الفريقين بدون أي خطورة تُذكر، قبل أن يُسدد مارسيلو لاعب ريال مدريد كرة قوية مرت أعلى مرمى الحارس هيريرين في الدقيقة 13.