مدرب الوحدة الإماراتي: الجمهور سلاحنا الأول أمام الريان القطري

أكد الهولندي تين كات، مدرب الوحدة الإماراتي، صعوبة مواجهة فريقه وضيفه الريان القطري، مساء الغد، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وقال في المؤتمر الصحفي التقديمي: "المباراة ستكون صعبة على الفريقين، وسنحتاج إلى المزيد من الحظ في هذا اللقاء، والذي تخلى عن الوحدة كثيرا هذا الموسم".

وأضاف: "الجمهور سيكون سلاحنا الأول، والتركيز سلاحنا الثاني، وسنقاتل بكل ما نملك على نقاط المباراة الثلاثة، والوحدة مطالب بتقديم أفضل ما عنده لتحقيق الفوز، ونتوقع ردة فعل من المنافس، لكننا سنفعل كل شيء من أجل تعزيز حظوظنا في التأهل".

وبدوره، قال تيجالي، لاعب الوحدة: "إنها أهم مبارياتنا في هذا الموسم، وسأبذل قصارى جهدي، وسأقدم كل ما لدي للمساهمة مع زملائي في الفوز، وتحقيق أهم 3 نقاط".

ويتطلع الوحدة إلى تأكيد تفوقه عندما يتقابل مع الريان، على إستاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن المجموعة الثانية، والتي يتصدرها الوحدة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، وبفارق الأهداف أمام الاتحاد، مقابل 3 نقاط لكل من الريان ولوكوموتيف.