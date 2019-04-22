شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الله سادس هدافي العالم متقدما على رونالدو وسواريز وبنزيما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «جدة» عبدالله سلمان ‏

متقدما على أسماء كروية كبيرة على غرار كريستيانو رونالدو ، لويس سواريز، محمد ‏‏صلاح، كريم بنزيما، وهاري كين. ينتظر أن يحتل نجم فريق النصر السعودي، ‏المغربي ‏عبدالرزاق حمد الله، المركز السادس، في ترتيب هدافي بطولات الأندية في ‏‏العالم، بحسب إحصائيات ‏ clubworldranking‏ الشهير المختص بإحصائيات كرة ‏‏القدم، الذي سيعلنه (يوم غد الاثنين) ويتصدره نجم برشلونة الاسباني، الارجنتيني ‏ليونيل ‏ ميسي .‏، متقدما ثلاثة مراكز بعد أن كان يحتل المركز التاسع في الاحصائية ‏السابقة.‏

وفي ظل تنافس كبير بين هدافي بطولات الأندية في العالم، تبدو فرصة حمد الله ‏‏(ظاهرة ‏التهديف) في البطولات السعودية هذا الموسم كبيرة، لاقتحام كوكبة المقدمة، ‏متى واصل ‏التهديف في اللقائين المتبقيين لناديه النصر أمام الحزم والباطن، لاسيما ‏في وقت انتهاء ‏بعض البطولات وتوقف لاعبين عالميين عن التهديف، وفيما يبدو أن ‏لقب الهداف يسير ‏طواعية لاسطورة كرة القدم «البرغوث الذري» الارجنتيني ميسي، ‏المتألق بصورة كبيرة ‏ووصوله لـ51 هدفا، وتراجع رقم رونالدو التهديفي وتذبذب مستوى ‏سواريز، يملك حمد الله ‏فرصة لتسجيل رقم تاريخي وترتيب غير مسبوق لهداف الدوري ‏السعودي على مستوى ‏العالم في العصر الحالي.‏

- فرصة تاريخية

ويتنافس الارجنتيني جيرمان كانو، ومؤنس دبور، وروبرت ليفاندوفسكي، وكيليان مبابي ‏‏والفنزويلي مارتينز والتنزاني مبوانا ساماتا، والبولندي كميل فيليزيتش، مع النجم ‏المغربي، ‏على المراكز المتقدمة، وفرصة حمد الله أفضل مع تبقي استحقاقات متعددة ‏لناديه، على ‏مستوى بطولات الدوري وكاس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا، ‏بإمكانه التفوق ‏على منافسيه الذين تحددت مشاركاتهم بمباريات أقل، مع انتهاء ‏مباريات الكؤوس في ‏غالبية الدوري واقتراب الدوري من نهايته.‏

‏- 7 أهداف غير محتسبة

سجل عبدالرزاق حمد لله، 12 هدفا كاس خام الحرمين الشريفين، احتسب له منها 5 ‏‏أهداف فقط 4 منها في مرمى الفيحاء في دور الـ16، وهدف واحد في مرمى الجيل ‏بدور ‏الـ8، حيث لاتشمل الاحصائيات الأدوار التمهيدية، وفيها سجل حمد الله 3 أهداف ‏في ‏مرمى الجندل بدور الـ64، و 4 أهداف في مرمى الانصار بدور الـ32.‏

- ترتيب هدافي بطولات الأندية في العالم المتوقع صدروه اليوم

‏1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) 51 هدفا، بعد تسجيله هدفين في مرمى ‏مانشستر ‏يونايتد الانجليزي في دوري ربع نهائي أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.‏

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‏2- الأرجنتيني جيرمان ايزكويل كانو(اندبندنتي ميديين الكولومبي) 46 هدفا، بهدفيه ‏في ‏مرمى خاخواريس دي كوردوبا، في الدوري الكولومبي أمس.‏

‏3- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 37 هدفا بعد أن سجل ثلاثية في ‏شباك فريقه السابق ‏موناكو مساء أمس.‏

‏4- الإسرائيلي مؤنس دبور( ريدبول سالزبورغ) النمساوي 37 هدفا، الذي فشل في ‏الاسبوع ‏الجاري في التسجيل في لقاء فريقه ضد اس تي بولتن في الدوري النمساوي.‏

‏5- البولندي روبرت ليفاندوفسكي(بايرن ميونخ الالماني) 36 هدفا، لم يضف لها شيئا ‏في ‏الاسبوع الجاري في لقاء فريقه ضد فيردر بريمن.‏

‏6- المغربي عبدالرزاق حمد الله (النصر السعودي)، 35 هدفا، بعد تسجيله هدفين يوم ‏‏الخميس الماضي في مرمى الفتح في الجولة 28 من دوري كاس الأمير محمد بن ‏سلمان.‏

‏7- الفنزويلي جوزيف اليكساندر مارتينز(اتلانتا يونايتد الامريكي) 35 هدفا، بعد ‏تسجيله ‏امس هدفا في مرمى دلاس.‏

‏8- التنزاني مبوانا علي ساماتا(خينك البلجيكي) 34 هدفا بعد تسجيله هدفا في مرمى ‏‏ستنادر دولياج يوم امس في الدوري البلجيكي.‏

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