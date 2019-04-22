حمد الله سادس هدافي العالم متقدما على رونالدو وسواريز وبنزيما

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جدة - خالد شويل - «جدة» عبدالله سلمان متقدما على أسماء كروية كبيرة على غرار كريستيانو رونالدو، لويس سواريز، محمد صلاح، كريم بنزيما، وهاري كين. ينتظر أن يحتل نجم فريق النصر السعودي، المغربي عبدالرزاق حمد الله، المركز السادس، في ترتيب هدافي بطولات الأندية في العالم، بحسب إحصائيات clubworldranking الشهير المختص بإحصائيات كرة القدم، الذي سيعلنه (يوم غد الاثنين) ويتصدره نجم برشلونة الاسباني، الارجنتيني ليونيل ميسي.، متقدما ثلاثة مراكز بعد أن كان يحتل المركز التاسع في الاحصائية السابقة.
وفي ظل تنافس كبير بين هدافي بطولات الأندية في العالم، تبدو فرصة حمد الله (ظاهرة التهديف) في البطولات السعودية هذا الموسم كبيرة، لاقتحام كوكبة المقدمة، متى واصل التهديف في اللقائين المتبقيين لناديه النصر أمام الحزم والباطن، لاسيما في وقت انتهاء بعض البطولات وتوقف لاعبين عالميين عن التهديف، وفيما يبدو أن لقب الهداف يسير طواعية لاسطورة كرة القدم «البرغوث الذري» الارجنتيني ميسي، المتألق بصورة كبيرة ووصوله لـ51 هدفا، وتراجع رقم رونالدو التهديفي وتذبذب مستوى سواريز، يملك حمد الله فرصة لتسجيل رقم تاريخي وترتيب غير مسبوق لهداف الدوري السعودي على مستوى العالم في العصر الحالي.
- فرصة تاريخية
ويتنافس الارجنتيني جيرمان كانو، ومؤنس دبور، وروبرت ليفاندوفسكي، وكيليان مبابي والفنزويلي مارتينز والتنزاني مبوانا ساماتا، والبولندي كميل فيليزيتش، مع النجم المغربي، على المراكز المتقدمة، وفرصة حمد الله أفضل مع تبقي استحقاقات متعددة لناديه، على مستوى بطولات الدوري وكاس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا، بإمكانه التفوق على منافسيه الذين تحددت مشاركاتهم بمباريات أقل، مع انتهاء مباريات الكؤوس في غالبية الدوري واقتراب الدوري من نهايته.
- 7 أهداف غير محتسبة
سجل عبدالرزاق حمد لله، 12 هدفا كاس خام الحرمين الشريفين، احتسب له منها 5 أهداف فقط 4 منها في مرمى الفيحاء في دور الـ16، وهدف واحد في مرمى الجيل بدور الـ8، حيث لاتشمل الاحصائيات الأدوار التمهيدية، وفيها سجل حمد الله 3 أهداف في مرمى الجندل بدور الـ64، و 4 أهداف في مرمى الانصار بدور الـ32.
- ترتيب هدافي بطولات الأندية في العالم المتوقع صدروه اليوم
1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) 51 هدفا، بعد تسجيله هدفين في مرمى مانشستر يونايتد الانجليزي في دوري ربع نهائي أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.
2- الأرجنتيني جيرمان ايزكويل كانو(اندبندنتي ميديين الكولومبي) 46 هدفا، بهدفيه في مرمى خاخواريس دي كوردوبا، في الدوري الكولومبي أمس.
3- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 37 هدفا بعد أن سجل ثلاثية في شباك فريقه السابق موناكو مساء أمس.
4- الإسرائيلي مؤنس دبور( ريدبول سالزبورغ) النمساوي 37 هدفا، الذي فشل في الاسبوع الجاري في التسجيل في لقاء فريقه ضد اس تي بولتن في الدوري النمساوي.
5- البولندي روبرت ليفاندوفسكي(بايرن ميونخ الالماني) 36 هدفا، لم يضف لها شيئا في الاسبوع الجاري في لقاء فريقه ضد فيردر بريمن.
6- المغربي عبدالرزاق حمد الله (النصر السعودي)، 35 هدفا، بعد تسجيله هدفين يوم الخميس الماضي في مرمى الفتح في الجولة 28 من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان.
7- الفنزويلي جوزيف اليكساندر مارتينز(اتلانتا يونايتد الامريكي) 35 هدفا، بعد تسجيله امس هدفا في مرمى دلاس.
8- التنزاني مبوانا علي ساماتا(خينك البلجيكي) 34 هدفا بعد تسجيله هدفا في مرمى ستنادر دولياج يوم امس في الدوري البلجيكي.
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