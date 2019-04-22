شكرا لقرائتكم خبر عن فلاتة يختمها بأزمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

علمت "الخليج 365" من مصادرها داخل البيت القدساوي أن إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين مدرب الفريق الأول لكرة القدم بندر باصريح واللاعب عدنان فلاتة، بعد ظهور الأخير في مقطع فيديو منتقدا الأوضاع داخل الفريق القدساوي، وعمل المدرب الوطني بندر باصريح في قيادة الجهاز الفني لفريق القادسية.

ويسعى القدساويون إلى تهدئة الأوضاع بين المدرب واللاعب، خصوصا في ظل الأوضاع الحرجة التي يعيشها الفريق الأول لكرة القدم الذي أصبح مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 27 نقطة.

وكانت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية قد أصدرت بيانا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول «السبت» ردت فيه على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه لاعب الفريق عدنان فلاتة منتقدا الأوضاع داخل الفريق وطريقة عمل المدرب الوطني بندر باصريح.

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وقالت الإدارة «اطلعنا على الفيديو المتداول للاعب عدنان فلاتة الذي انتشر في منصات التواصل الاجتماعي، وتوضيحا لما تحدث عنه فإننا نؤكد أن كلامه عارٍ من الصحة، وأن جميع اللاعبين لدينا كإدارة كرة وكذلك الجهاز الفني سواسية، ولا فرق بينهم، كما نؤكد أن الجميع كان واقفا مع اللاعب بمن فيهم مدرب الفريق الكابتن بندر باصريح».

وأوضحت الإدارة في بيانها الذي خاطبت فيه جمهور القادسية على وجه الخصوص والوسط الرياضي بشكل عام، بأن اللاعب الذي ادعى المظلومية وأنه مقهور على وضع الفريق حدث منه التالي، اللاعب كان غائبا عن التمارين لمدة 9 أيام متواصلة قبل المباراة الأخيرة وتم تطبيق النظام بحقه حسب لوائح الاحتراف وهو الشيء الذي أزعجه، خلال فترات سابقة كان اللاعب يطالب بإجازة بسبب ظروفه العائلية وكان الجميع واقفا معه على الرغم من حاجة الفريق إليه، كل المدربين السابقين للفريق كانوا متذمرين من عدم انضباطيته وعدم جديته في التمارين وتكرار ادعائه الإصابات.

وأكدت إدارة الكرة بأنها سوف تطبق بحقه جميع العقوبات المنصوص عليها في لائحة الاحتراف، وتؤكد للجميع أن شعار وكيان القادسية أكبر من أي لاعب أو شخص مهما كان حجمه أو وضعه.