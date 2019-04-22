شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر الكاراتيه» ينافس على «الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تغادر فجر اليوم (الإثنين) إلى دولة ماليزيا بعثة المنتخب السعودي للكاراتيه، استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ(18) للناشئين والشباب وتحت 21 عاما، التي تقام في مدينة كوتا كينا بالو الماليزية خلال الفترة (من 19 إلى 24 من شهر شعبان الجاري).

ويترأس الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه البعثة التي تضم أعضاء الجهاز الفني بقيادة المدير الفني عبدالفتاح النجار والمدربين على الزهراني، وعمر بوقرصين ويرجن خوزياييف ورضا يوسف، والإداريين محمد الداوودي ومطلق المالكي، وتم اختيار (22) لاعباً للمشاركة في منافسات هذه البطولة وهم، سلطان الزهراني وأحمد الغامدي ومشاري الزعبي ومحمد المالكي وعمر العازمي وصالح القويع وفيصل العتيبي ومحمد القرني وسند سفياني ومحمد العسيري ونواف المالكي ويوسف نايته ورائد فران وعمر البخيت ومطلق العتيبي وزايد البيشي وأنس الزهراني ومؤيد المحمود وعبدالإله الحليو ومحمد الراجح وفراس الزهراني ومسفر الأسمري.

من جانبه، أكد رئيس بعثة المنتخب الدكتور إبراهيم القناص جاهزية منتخب الكاراتيه للمشاركة في هذه البطولة وقال، «تم إعداد اللاعبين للمشاركة في هذه البطولة من خلال إقامة برنامج إعدادي وتدريبي لهم بمعسكر أقيم بجمهورية مصر العربية لمدة أسبوعين اشتمل على العديد من التدريبات واللقاءات الودية، إذ تعتبر من أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي ويشارك فيها العديد من اللاعبين المميزين في الكاراتيه على مستوى القارة الآسيوية ونسعى إلى الظهور بشكل مشرف وتحقيق النتائج الإيجابية متمنياً التوفيق للاعبين في المنافسات التي يشاركون فيها».