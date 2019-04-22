شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة فوز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

يخوض قطبا الغربية؛ فريقا الاتحاد والأهلي، لقاءين مهمين اليوم (الإثنين) ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا، إذ يحل الاتحاد ضيفاً على فريق لوكوموتيف الأوزبكي في طاشقند عند الساعة الرابعة عصراً، فيما يلعب الأهلي أمام بيرسبوليس الإيراني على استاد آل مكتوم في دبي عند الساعة 6:30م.

فضمن لقاءات المجموعة الثانية، يخوض ممثل الوطن نادي الاتحاد متصدر المجموعة لقاءً مهماً أمام لوكوموتيف صاحب الأرض والجمهور، ويدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بعد أن حصد 6 نقاط من 3 مواجهات، وتصدر من خلالها فرق المجموعة، ويسعى في لقاء اليوم لتكرار فوزه الأخير على مضيفه في اللقاء الذي جمعهما في جدة في الجولة الماضية، وانتهى لمصلحة الاتحاد بنتيجة 3/‏ 2، ورغم الظروف المحيطة بالفريق الاتحادي إلا أنه استعاد بعضاً من هيبته المحلية والقارية مع مدربه الحالي خوسيه سييرا، الذي حقق 5 انتصارات متتالية في 3 بطولات ما بين محلية وقارية، وكان آخرها على فريق الاتفاق بهدفين دون مقابل، وفوز الاتحاد في هذا اللقاء سيقربه كثيراً من حصد إحدى بطاقتي التأهل ويبعد الفريق الأوزبكي عن المنافسة، إذ إنه يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط حققها من فوز وحيد على الوحدة الإماراتي، ويسعى للفوز من أجل العودة للمنافسة على بطاقتي التأهل.

وعلى ملعب آل مكتوم في دبي، يخوض فريق الأهلي لقاءً صعباً أمام فريق بيرسبوليس الإيراني ضمن لقاءات الجولة الرابعة، ويدخل الأهلي هذا اللقاء وهو متذيل جدول الترتيب بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين كان آخرها في الجولة الماضية أمام ضيفه في لقاء الليلة، لذا فإن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز ولا غيره لرفع رصيده النقطي إلى 6 نقاط والعودة بقوة للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، أما الخسارة فتعني ابتعاده عن المنافسة، حيث يتصدر المجموعة فريق بختاكور الأوزبكي برصيد 5 نقاط، ويليه كل من بيرسبوليس الإيراني والسد القطري برصيد 4 نقاط.

وشهد الفريق الأهلاوي تحسنا كبيرا في أداء لاعبيه بعد تغيير الجهاز الفني وإسناد المهمة للمدرب الوطني يوسف عنبر الذي حقق الانتصار في أول مهمة له أمام الوحدة في الجولة الماضية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومتى ما ظهر الأهلي بنفس المستوى أمام الوحدة فإنه قادر على تحقيق الفوز والعودة لمراكز المقدمة.