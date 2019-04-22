الفيصل يرأس وفد المملكة في اجتماعات وزراء الشباب والرياضة العرب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يرأس رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وفد المملكة العربية يرأس رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وفد المملكة العربية السعودية في اجتماعات الدورة 42 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، إضافة إلى اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي للمجلس، المقرر انعقادها بالعاصمة المصرية القاهرة. وسيعقد وزراء الشباب والرياضة العرب اليوم (الإثنين)، اجتماع الدورة 63 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، يتخلله تقديم وزارة الشباب والرياضة التونسية عرضا عن فعاليات تونس عاصمة الشباب العربي لعام 2019، إضافة لانعقاد اجتماع مجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية، فيما يعقد وزراء الشباب والرياضة العرب غداً (الثلاثاء)، اجتماعات الدورة 42 للمجلس، ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.



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