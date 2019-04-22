شكرا لقرائتكم على درويش : ستاد القاهرة جاهز للمباريات و2000 عامل يعملون بكل جهد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال علي درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة إن محافظة القاهرة تشارك في تطوير الطرق المؤدية لمحيط الاستاد. وأضاف على درويش خلال تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير أن التغيير يشمل كل المرافق التي تعاني من تهالك أو مشاكل في ستاد القاهرة موضحا أن عدد العاملين التى شاركت فى التطوير يتجاوز الـ 2000. تابع درويش: "إضاءة الملعب ستكون جاهزة خلال أسبوعين مؤكدا أن الأرضية جاهزة للاستصافة المباريات فى الوقت الحالى.

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