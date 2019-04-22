شكرا لقرائتكم السيد فريد: مش عارف ليه أنا مش فى المنتخب وأهدافى بالحرس الأغلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد السيد فريد لاعب سموحة السكندرى أن هدفيه فى فريق حرس الحدود هما الأفضل له خلال الموسم الحالي.

أضاف لاعب سموحة خلال استضافته مع الاعلامى مدحت شلبي ببرنامج مساء الأنوار المذاع على قناة النيل للرياضة ان الهدفين جاءا ليحققا الفوز فى مباراة هى الأولى بعد 6 أشهر لم يشهد الفريق فيها أى انتصار وهو ما جعل الهدفين لهما اهمية كبرى.

تابع السيد فريد أنه لم يستدعى طيلت 13 عامًا قضاها فى الدورى الممتاز يلعب فيها بنسبة 99% جميع المباريات الا أننى لم أستدعى للمنتخب الوطني الأول بالرغم من أننى قمت بتمثيل كل منتخبات الشباب.

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تابع أنه كان يعانى بشكل كبير عندما كان يواجه عماد متعب فى المباريات خاصة وأنه سريع الحركة وكان يصعب مراقبته نهائيًا، بعكس الفترة الحالية لا اجد مهاجمًا بالصورة التى يراها البعض مشددًا على أن مهاجمي القطبين سواء خالد بوطيب او وليد أزارو لم يجهدوه نهائيًا خلال المواجهتين السابقتين.

وقال السيد فريد إن ظروف التجنيد تسببت فى عدم قدرته على تحقيق حلم الاحتراف بالدوري السعودي أو الأردنى، مشيرًا إلى أن حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة إنه يهتم بالتفاصيل الصغيرة والتى يراها دقيقة للغاية بخلاف حماسيته الشديدة، موضحًا أنه دائم تلقى التعليمات منه خلال فعاليات المباراة.