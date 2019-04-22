شوبير بكاميرا ON Sport عمليات تطوير استاد القاهرة...

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جدة - عمرو شويل أجرى الإعلامى أحمد شوبير جولة تفقدية فى ستاد القاهرة الدولى للوقوف على آخر المستجدات فى عملية التطوير الشاملة بالاستاد استعداداً لانطلاق بطولة امم افريقيا 2019. وأثنى شوبير خلال الجولة المسجلة على قناة اون سبورت على سرعة تطويرالاستاد، مؤكداً أن الجميع يعمل بتنسيق كبير وتكامل فى الجهود من أجل إنجاح البطولة كى تخرج بالصورة اللائقة لمكانة مصر الدولية.

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