شكرا لقرائتكم السيد فريد: باسم مرسى رفض حل الأزمة مع حسام حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف السيد فريد مدافع فريق سموحة السكندرى أنه توسط مع حسام حسن كابتن النادي لحل أزمة باسم مرسى مهاجم الفريق الموقوف من قبل إدارة ناديه.
أضاف السيد فريد خلال استضافته مع الإعلامى مدحت شلبي ببرنامج مساء الأنوار المذاع على قناة النيل للرياضة أنه طلب من باسم مرسى العودة الى صفوف الفريق وحل الزمة خاصة وأن المدير الفنى وافق على الصلح وعدم تصعيد المشاكل إلا أن مهاجم الزمالك لم يرض بالعودة مجددًا.
وقال فريد إن قرار باسم مرسى بعدم العودة إلى نادى سموحة كان خاطئًا لأن من مصلحته التواجد بالفريق حتى يستعيد ذاكرة أفضل مهاجم فى مصر والزمالك الأول.
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