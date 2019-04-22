شكرا لقرائتكم على عهدة شوبير: عبد الله السعيد سينضم للمنتخب فى كان 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى أحمد شوبير إن عبد الله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز فى طريقه للانضمام لقائمة المنتخب الوطنى استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فعالياتها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو. أكد شوبير خلال برنامجه ملعب "أون" المذاع على قناة أون سبورت أن المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة بدأ يغير فلسفته كما أن هناك 4 لاعبين جدد سيكونوا متواجدين فى قائمة الفراعنة. أضاف شوبير أن إقامة البطولة فى مصر يجعل الجهاز الفنى للمنتخب مطالبا بالوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب الأفريقي.

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