شكرا لقرائتكم جروس لـ بوطيب الحزين: البرود سلاحك للنجاح فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسري كريستان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال مران الفريق الأبيض استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الثلاثاء، وذلك بعدما لاحظ المدير الفنى سيطرة الإحباط على المهاجم المغربى.

وعلم "الخليج 365"، أن جروس طالب المهاجم المغربى بعدم التركيز مع الانتقادات التى يتعرض لها مؤكدا أنه أحد العناصر الأساسية بالفريق فهو يجيد تنفيذ المطلوب منه فى المباريات، وأن عدم تسجيل الأهداف لا يقلل من قدراته الفنية.

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وأكد جروس لمهاجم الزمالك أنه يتعرض لانتقادات منذ قيادة الفريق الأبيض إلا أنه لا يتفاعل معها بل يتعامل بتجاهل وببرود تام، حتى يستطيع التركيز فى عمله، مطالبا بوطيب باتباع نفس الطريقة.

وتعرض خالد بوطيب لإصابة خلال مواجهة الإسماعيلي جعلت الجهاز الفنى يعتمد على عمر السعيد الذى ظهر بشكل جيد، وحظى بإشادة كبيرة من الجماهير التى طالبت باستمراره فى التشكيل الأساسى، وهو ما أغضب بوطيب.