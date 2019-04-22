شكرا لقرائتكم تركى: بيراميدز لن ينافس ولكنه سيحدد البطل وقفشة لن يرحل للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المستشار تركى آل الشيخ رئيس الاتحاد العربى لكرة القدم ومالك نادى بيراميدز إن فريقه سيحدد بنسبة كبيرة بطل الدورى المصرى هذا الموسم.

أضاف أل الشيخ فى تصريحات لـ قناة النيل للرياضة مع الإعلامى مدحت شلبي أن بيراميدز أقل الفرق خسارة فى الدورى المصرى مساواة بالوقت الذى أسس فيه وهو أقل من 3 شهور.

تابع مالك نادى بيراميدز أن كينو أصبح محل صراع الأندية العالمية ، موضحا أن مشكلة اللاعب الإكوادورى بينافينتى فى الوزن الذى زاد بصورة كبيرة خلال تواجد اللاعب فى مصر ، وأن هناك عرضا أوروبيا وصل لأحد نجوم الفريق وسيتم الكشف عن تفاصيله عقب مواجهة الزمالك ، مضيفا أن الفريق سيتمسك بنجومه ومنهم محمد مجدي قفشة الذى يتردد انتقاله للزمالك وهى أخبار غير صحيحة.

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أكمل أل الشيخ أن مصير الأرجنتينى رامون دياز لم يحسم مصيره بالرحيل عن الفريق أو التجديد له.

اختتم :" الدورى المصرى بعيد عن بيراميدز وهدفنا الحصول على مركزو يؤهلنا للمشاركة فى بطولة أفريقية".