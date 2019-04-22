غوارديولا يطالب مانشستر سيتي بضم "ميسي الجديد"

اسماء السيد - كشفت تقارير صحفية عن محاولات نادي مانشستر سيتي الإنكليزي لضم اليافع تياغو ألمادا، لاعب فريق فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

وذكرت صحيفة "أس" الإسباني أن رغبة النادي الإنكليزي بضم اللاعب الصغير والملقب بـ"ميسي الصغير"، جاءت بتوصية من مدرب "السيتيزن" الإسباني بيب غوارديولا.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن إدارة النادي الإنكليزي أبدت استعدادها لدفع مبلغ 23 مليون يورو، من أجل الظفر بخدمات اللاعب الذي لا يتجاوز عمره 17 عاما.

ويضع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، اللاعب اليافع على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصا بعد المعلومات الجيدة عن اللاعب والتي حصل عليها من قبل كشافي النادي الإنكليزي.

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وشغلت موهبة اللاعب الأوساط الرياضية في الأرجنتين، وأطلقت عليه الصحافة المحلية لقب "ميسي الصغير"، بعد أن كشف عن مواهب هجومية استثنائية منذ بدايته في عالم كرة القدم، وكذلك لتشابه بدايته مع انطلاقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالإضافة إلى تمتعه بمهارات وتشابه في طريقة اللعب مع "البرغوث".

جدير بالذكر ان الموهوب ألمادا، خاض 16 مباراة في الدوري الأرجنتيني هذا الموسم، حيث نجح في إحراز 3 أهداف، فضلا عن صناعة هدفين لزملائه.

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