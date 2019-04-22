شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرسم خطة الزمالك أمام بيراميدز فى المران الأخير بعد رسائل التحفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الزمالك تدريباته الأخيرة عصر اليوم، الأثنين، على ملعبه، بمقر القلعة البيضاء، وذلك قبل مواجهة بيراميدز التى ستقام غدا الثلاثاء، ضمن مؤجلات الأسبوع 26 بالدورى، حيث سيشهد المران الأخير وضع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق اللمسات الفنية الأخيرة حول خطة المباراة والتعليمات النهائية للاعبين.

وحرص جروس على تحفيز اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة بعدة رسائل منها أهمية تتويج جهودهم بالمرحلة الماضية بالفوز ببطولة الدورى الممتاز، بعد الدخول فى مراحل الحسم، خاصة أن الثلاثة نقاط أمام بيراميدز ستعطى الفريق دفعة معنوية قوية نحو التربع على الصدارة منفردًا مرة أخرى، بعد الهزة التى تعرض لها الفريق خلال الأسابيع الأخيرة قبل أن يستعيد انتصاراته بالفوز على الإسماعيلى بثنائية نظيفة فى اللقاء السابق بالدورى.

وسيقوم جروس بالتأكيد على صانعى ألعاب الفريق الأبيض على أهمية القيام بالمهام الدفاعية المكلفين بها للحد من خطورة أطراف الملعب فى بيراميدز والتشديد على لاعبى الوسط بضرورة المساهمة مع مدافعى الفريق على غلق المساحات أمام عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، الذى يجيد التحركات فى عمق الملعب، وطالب جروس اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم خلال المباراة والتركيز من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة من أجل تحقيق الثلاثة نقاط.

ويسعى الزمالك لفك الاشتباك على صدارة الدورى حيث يحتل الفريق المركز الأول حاليا برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، ولكن يتفوق الزمالك بفارق الأهداف، إلا أن الفريق الأبيض خاض 26 مباراة بينما خاض بيراميدز 28 مباراة.