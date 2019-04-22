شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الاتحاد السكندرى فى استكمال دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الإثنين ، فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الاهلى نظيره الاتحاد السكندرى فى لقاء تحصيل حاصل لاستكمال المسابقة بعدما حسم الفريق الأحمر اللقب بالفوز على طلائع الجيش مؤخرا .
فيما يلتقى ايضا اليوم فريق الطيران مع سموحة ، بينما تختتم منافسات الأهلى بمواجهة الزمالك فى الختام غدا الثلاثاء على صاةل هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .
يذكر أن الأهلى حصل هذا الموسم على الثلاثية بالحصول على كأس مصر والدورى والبطولة الأفريقية للأندية .
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