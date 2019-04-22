شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة العالم للطاولة ببودابست والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تنطلق اليوم، الأثنين منافسات بطولة العالم لتنس الطاولة، والتى تقام فى الفترة من 21 حتى 28 أبريل الجارى، بمشاركة المنتخب الوطنى.
يمثل مصر في الرجال عمر عصر، أحمد صالح ، محمد البيلي و خالد عصر، بينما من السيدات دينا مشرف ، يسرا حلمي ، فرح عبد العزيز و ريم العراقي ، والمدربين أشرف حلمي وماجد عاشور ، يرأس البعثة سعيد قريطم نائب رئيس الاتحاد.
ومن المقرر أن يشارك فى منافسات اليوم محمد البيلى حيث ينافس لاعب ايرلندا ، بينما وأحمد صالح مع لاعب بلغاريا وخالد عصر مع لاعب ايسلندا، وفيما يخص البنات فتلتقى يسرا حلمى وفرح عبد العزيز مع لاعبات منتخب قطر .
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