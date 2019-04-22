شكرا لقرائتكم خبر عن «صاوى هليوليدو» يتوج بالذهب مع منتخب الكاراتيه فى الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز محمد الصاوى، لاعب الكاراتيه بنادى هليوليدو، بالمركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى فى الدورى العالمى للكاراتيه المقام بالمغرب، والذى يعد واحداً من البطولات المؤهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وجاء فوز لاعب هليوليدو بالذهب بعد تغلبه على اللاعب التركى بوراك المصنف على المستوى الدولى، وذلك فى منافسات وزن الـ67 كجم، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً للاعب المنتخب الوطنى.

وحرص مجلس إدارة نادى هليوليدو برئاسة المهندس أحمد عيد، على تهنئة اللاعب واتحاد الكاراتيه بعد ذهبية الدورى العالمى.

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وقال المهندس أحمد عيد، رئيس النادى، أن فوز الصاوى بالذهبيه يؤكد على أن نادى هليوليدو يسير فى الطريق الصحيح نحو دعم المنتخبات الوطنية بالمواهب من أبناء النادى فى مختلف الألعاب الرياضية، ورسالة قوية على نجاح منظومة العمل داخل النادى على المستوى الرياضى إلى جانب الدور الخدمى الذى يقوم به المجلس لتلبية رغبة وطموحات أعضاء النادى.

وأكد رئيس نادى هليوليدو على اهتمام المجلس بالجانب الرياضى وتقديم كافة سبل الدعم لمختلف الألعاب من أجل الوصول إلى منصات التتويج ليس على المستوى المحلى فقط ولكن على المستوى الدولى من خلال تمثيل المنتخبات الوطنية ورفع اسم مصر فى كافة المحافل.

وجدير بالذكر أن نادى هليوليدو نجح فى الحصول على درع دورى الجمهورية للممتاز رجال كوميتية بعد الفوز فى جميع المباريات وعددها 15 مباراة بدون هزيمة والاحتفاظ بدرع للموسم الثالى على التوالى والذى يعد انجازاً كبيراً لنادى هليوليدو لم يتحقق منذ اكثر من 10 سنوات على المستوى المحلى.