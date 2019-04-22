الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليومية استعداداً لمباراة المصري المُقرر لها الخميس المقبل بإستاد الجيش الجديد في السويس وهى المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستعادة ذاكرة الانتصارات بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز. ويحاول الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي تجهيز بدائل للاعبين الغائبين عن المباراة وهم الثنائي محمد الشناوي وعمرو السولية للإيقاف بجانب استمرار عودة المصابين أمثال كريم نيدفيد وسعد سمير ووليد سليمان ورمضان صبحي.

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