شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: عبد الله السعيد يعود للمنتخب فى أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن اقتراب عبد الله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز بقوة من الانضمام لقائمة المنتخب الوطنى، استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فعالياتها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وقال شوبير خلال برنامجه ملعب "أون" المذاع على قناة أون سبورت، إن المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة بدأ يغير فلسفته، كما أن هناك 4 لاعبين جدد سيكونوا متواجدين فى قائمة الفراعنة.

وتابع شوبير، أن إقامة البطولة فى مصر يجعل الجهاز الفنى للمنتخب مطالبا بالوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب الأفريقي.