شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: عبد الله السعيد يعود للمنتخب فى أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن اقتراب عبد الله السعيد صانع ألعاب نادى بيراميدز بقوة من الانضمام لقائمة المنتخب الوطنى، استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فعالياتها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.
وقال شوبير خلال برنامجه ملعب "أون" المذاع على قناة أون سبورت، إن المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للفراعنة بدأ يغير فلسفته، كما أن هناك 4 لاعبين جدد سيكونوا متواجدين فى قائمة الفراعنة.
وتابع شوبير، أن إقامة البطولة فى مصر يجعل الجهاز الفنى للمنتخب مطالبا بالوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب الأفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر شوبير: عبد الله السعيد يعود للمنتخب فى أمم افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.