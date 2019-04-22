شكرا لقرائتكم خبر عن "النسر الذهبى" ..5 فيديوهات من استعدادات الرباع محمد إيهاب لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على قدم وساق، يستعد محمد إيهاب، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، لبطولة أفريقيا التى ستضيفها مصر فى شهر أبريل الجارى، والتى تعتبر إحدى المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والذى احرز العديد من الميداليات، كان أبرزها برونزية بطولة الألعاب الأولمبية ريو 2016، والتى عقدت فى البرازيل.

بطل مصر لرفع الأثقال محمد إيهاب، يخوض العديد من التدريبات الشاقة لتحقيق حلمه واللعب فى أولمبياد طوكيو 2020، حيث عادة ما ينشر "فيديوهات" خلال التدريبات على أوزان مختلفة حيث 170 ، 160، 130 كيلو جرام.

وكان قد خضع محمد إيهاب، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، لتحليل منشطات مفاجئ فى إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا التى تستضيفها مصر، والتى تعد بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التى إحدى المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

وكان محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال، أكد إقامة البطولة الأفريقية فى استاد القاهرة شهر أبريل المقبل، مشيرا إنه تم إرسال الدعوات للدول لإرسال التأكيدات على المشاركة، وأن البطولة محدد لها الفترة من 23 حتى 30 أبريل المقبل.

وتم تكريم محمد إيهاب، فى يناير الماضى، عقب تتويجه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى فى فئة الرياضى العربى، وعقب هذا التكريم قال اللاعب المصرى، "الحمد لله وما توفيقى إلا بالله، فى الختام تكريمى من الاتحاد الإماراتى لرفع الأثقال بمدينة دبى.. بشكر الجميع على حسن الاستضافة، وإن شاء الله سنعود بإنجاز أكبر يسجل بحروف من ذهب باسم مصر والعرب".

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