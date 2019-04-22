مباراة السد وباختاكور  اليوم الاثنين 22-4-2019| السد القطري يبحث عن صدارة المجموعة الرابعة أهم...

مباراة السد وباختاكور في دوري ابطال اسيا حيث يواجه اليوم الاثنين 22-4-2019 فريق السد القطري نظيره باختاكور الأوزبكي في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة السد يبحث عن صدارة المجموعة الرابعة أمام باختاكور وسنتابع معكم اليوم موعد مباراة السد وباختاكور القنوات الناقلة وموقع فريق السد القطرى و غيابات الفريق.

مباراة السد وباختاكور

يبحث الفريق القطري عن الفوز في هذه المباراة التي تؤهله لصدارة المجموعة وحينها يضمن التأهل للدور السادس عشر من نفس البطولة، ويدخل فريق السد المباراة متأخرًا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساويا في النقاط مع صاحب المركز الثاني فريق برسيبوليس ولكن يتقدمه الثاني بفارق الأهداف، بينما يتصدر فريق باختاكور ترتيب المجموعة الرابعة بخمس نقاط حصدهم من فوز وحيد وتعادلين.

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الجولة الماضية انتهت بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل فريق.

غياب لاعبي السد وعودة آخرين

يغيب عن المباراة اللاعب بيدرو ميغيل قلب دفاع فريق السد و أكرم عفيف الجناح للإيقاف، بينما بنسبة كبيرة سوف يعود حارس مرمى الفريق الأساسي سعد الدوسري وكذلك الظهير عبد الكريم حسن الذي صنف كأفضل لاعب في آسيا لعام 2018.

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ترتيب مجموعة السد فى دورى ابطال اسيا

موعد مباراة السد وباختاكور والقنوات الناقلة

موعد مباراة السد وباختاكور اليوم حيث يتقابل الفريقان اليوم الاثنين 22-4-2019 على ملعب جاسم بن حمد بقطر في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

وسوف تذاع المباراة على قناة Bein sport HD3 القطرية.