النشرة الرياضية.. . صلاح يقود ليفربول لاستعادة صدارة بريميرليج.. والترجي ينفي التعاقد مع ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز الأحداث خلال يوم الأحد 21 أبريل 2019.

الترجي التونسي يصدر بيانًا بشأن حقيقة التعاقد مع ميدو

أصدر نادي الترجي التونسي بيانا رسميًا، مساء اليوم الأحد، لتوضيح حقيقة التعاقد مع أحمد حسام ميدو، المدرب السابق للوحدة السعودي.

رسميا.. باريس سان جيرمان يحتفظ بلقب الدوري الفرنسي

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احتفظ فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، مستفيدا من سقوط فريق ليل في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه تولوز في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري.

بمشاركة النني.. كريستال بالاس يُسقط أرسنال في مباراة مثيرة

حقق فريق كريستال بالاس فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه أرسنال في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الإمارات.

بالفيديو.. صلاح يقود ليفربول لاستعادة صدارة بريميرليج بهدفين أمام كارديف

قاد محمد صلاح نجم ليفربول فريقه لفوز ثمين على كارديف سيتي بهدفين دون رد في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".