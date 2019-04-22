تركي آل الشيخ: ناد أوروبي يرغب في التعاقد مع لاعب من بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، إن إدارة النادي تلت عرضًا من أحد الأندية الأوروبية، للتعاقد مع أحد لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية لقناة نايل سبورت: "أن ناد أوروبي يرغب في ضم أحد لاعبي بيراميدز، لكن لن نتحدث عن باقي تفاصيل العرض حاليا".

وأضاف: "بعد مباراة الزمالك في الدوري سنكشف باقي تفاصيل العرض الأوروبي لضم أحد لاعبينا".

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وتابع:" الفريق يملك العديد من اللاعبين المميزين في جميع المراكز، وكل لاعب له وقت ودور معين مع بيراميدز".

وأوضح، أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لبيراميدز، مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم وبعدها سيتم دراسة أمر استمراره مع الفريق أو رحيله.

وأشار إلى أن بيراميدز يسعى لإنهاء المسابقة في أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا، لافتا أن فريقه هو من سيحدد وجهة لقب الدوري هذا الموسم.

وأتم:" الفوز بالدوري صعب، والمنافسة حاليا منحصرة بين الأهلي والزمالك، وبيراميدز هو من سيحدد الفائز بالدوري هذا الموسم".