محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم الأحد 21 أبريل 2019، بمختلف البطولات. الدوري الإنجليزي أهداف مباراة ليفربول وكارديف سيتي أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون Advertisements الدوري الإسباني أهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو الدوري الفرنسي أهداف باريس سان جيرمان وموناكو

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الأحد.. ليفربول يتخطى كارديف سيتي بثنائية.. وبنزيما يسجل "هاتريك" أمام أتلتيك بيلباو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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