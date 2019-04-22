الترجي التونسي يصدر بيانًا بشأن حقيقة التعاقد مع ميدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أصدر نادي الترجي التونسي بيانا رسميًا، مساء اليوم الأحد، لتوضيح حقيقة التعاقد مع أحمد حسام ميدو، المدرب السابق للوحدة السعودي.
وكانت اخبار ترددت خلال الساعات الماضية بشأن تعاقد الترجي مع أحمد حسام ميدو ليتولي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.
وأكد الترجي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن الأخبار التي انتشرت بشأن التعاقد مع أحمد حسام كمدير فني لا أساس له من الصحة.
وأوضح الترجي، أنه لم يقع حتى مجرد الإتصال بالمدرب المصري أحمد حسام ميدو، لتولي مهمة تدريب الفريق.
وأشارت إدارة النادي التونسي إلى أن الثقة كبيرة في الإطار الفني الحالي الذي نجح في مهمته.
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