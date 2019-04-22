رئيس اتحاد السلاح :نعم للاستقرار والبناء ..مصر تنمو

ادلى رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى بصوته فى استفتاء التعديلات الدستورية وذلك فى لجنته بمدرسة الحى الاول للتعليم الاساسي بمدينة 6 اكتوبر . بمدينة 6 اكتوبر . وأكد عبد المنعم الحسينى إن المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى لا يجب أن يتخلف عنه اى مواطن . اضاف الحسينى انه قال نعم من اجل الاستقرار ومواصلة البناء لأن مصر الجديدة تنمو وتتقدم للامام .

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