شاهد.. "حفلة" من الجماهير على جيمس ميلنر من أجل محمد صلاح

تصدر اسم جيمس ميلنر زميل محمد صلاح في نادي ليفربول الإنجليزي، التغريدات بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعد ساعات من نهاية مباراة الريدز أمام كارديف سيتي التي اقيمت اليوم الاحد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وكان جيمس ميلنر رفض إعطاء زميله محمد صلاح فرصة تسديدة ركلة الجزاء التي حصل عليها الأخير خلال المباراة، وتمسك بتسديد الكرة رغم أن صلاح طلب تسديدها.

وبدأت الجماهير المصرية في الهجوم على ميلنر بشكل مكثف عقب تلك

اللقطة، وشهدت الساعات الماضية عدد كبير من التغريدات للرد على تصرف اللاعب تجاه محمد صلاح.

وقام عدد من الجماهير بالحديث عن موقف محمد صلاح مع زميله ميلنر، عقب مباراة الليفر وبورنموث في الجولة الـ16 حيث تألق صلاح في المباراة وأحرز هاتريك وقام اللاعب المصري بإهداء الجائزة لميلنر تقديرًا له بمناسبة خوضه 500 مباراة.

وتم وصف ميلنر بالخائن لصديقه، بينما بدأ

رواد موقع تويتر في وضع "الكوميكس" للسخرية من موقف اللاعب الإنجليزي، وانه تسبب في قيام الجماهير المصرية في الهجوم عليه بما وصفوه بـ "الحفلة" على حسابه الشخصي.

وهاجم أخرين اللاعب بإنه منع صلاح من إعتلاء صدارة ترتيب هدافين الدوري الانجليزي، والتي يصارعه عليها كل من أوباميانج لاعب آرسنال، وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

فيما قام البعض بإلتماس العذر لميلنر بإنه صاحب الحق في تسديد ركلة الجزاء، لأنه رقم واحد في ترتيب تسديد ركلات الجزاء بنادي ليفربول.

يذكر ان ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يتأخر بمباراة عن الريدز.

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