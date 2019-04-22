تأكد عودة ثنائي الإسماعيلي عماد حمدي وابراهيم حسن للمشاركة في لقاء وادي دجلة يوم الخميس المقبل بالجولة 30 للدوري دجلة يوم الخميس المقبل بالجولة 30 للدوريالممتاز. كان الثنائي قد اصيبا في لقاءات الفريق الأخيرة بالدوري وتأثرت نتائج بغيابهما حيث انهما من العناصر المؤثرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يستعيد جهود الثنائي قبل لقاء وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.