حقق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على نظيره موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثون من الدوري الفرنسي.
وسجل أهداف باريس سان جيرمان كيليانمبابي في الدقائق 15، 38، 55، بينما سجل الكسندر جولوفين هدف موناكو في الدقيقة 80.
وشهدت المباراة مشاركة نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان مع
بذلك توج رسميًا باريس سان جيرمان بقلب الدوري الفرنسي برصيد 84 نقطة قبل نهاية المسابقة بخمس جولات، وبفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه فريق ليل.
شاهد أهداف المباراة :
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. باريس سان جيرمان يضرب موناكو بهاتريك مبابي ونيمار يشارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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