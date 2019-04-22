بالفيديو.. باريس سان جيرمان يضرب موناكو بهاتريك مبابي ونيمار يشارك

حقق باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على نظيره موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثون من الدوري الفرنسي.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كيليان

مبابي في الدقائق 15، 38، 55، بينما سجل الكسندر جولوفين هدف موناكو في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة مشاركة نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان مع

بداية الشوط الثاني، وذلك بعد غياب دام لثلاثة أشهر بسبب إصابته بكسر في الكاحل امام فريق ستراسبورج.

بذلك توج رسميًا باريس سان جيرمان بقلب الدوري الفرنسي برصيد 84 نقطة قبل نهاية المسابقة بخمس جولات، وبفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه فريق ليل.

شاهد أهداف المباراة :

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