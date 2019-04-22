كافاني يشارك لأول مرة مع باريس سان جيرمان منذ إصابته

شهدت مباراة موناكو وباريس سان جيرمان مشاركة الأورجوياني إيدسون كافاني لاعب لأخير، وذلك عقب غيابه لما يناهز ثلاثة أشهر عن مباريات الفريق. وشارك كافاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة التي تقام بين الفريقين حاليًا على ملعب حديقة الأمراء بباريس، وذلك ضمن الجولة الثالثة والثلاثون من منافسات الدوري الفرنسي. حاليًا على ملعب حديقة الأمراء بباريس، وذلك ضمن الجولة الثالثة والثلاثون من منافسات الدوري الفرنسي. وأصيب كافاني في وتر الورك الأيمن أثناء تسديده لركلة جزاء لفريقه امام بوردو في مطلع فبراير الماضي. ويتقدم أصحاب الأرض بثلاثة أهداف دون مقابل سجلهما كيليان مبابي في الدقائق 15، 38، 55. الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان توج بلقب الدوري الفرنسي قبل نهاية المسابقة بخمس جولات برصيد 81 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه ليل.

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