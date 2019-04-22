أظهر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، دعمه لكاتدرائية "نوتردام" التي اشتعلت بها النيران منذ أيام، خلال مباراة الفريق الباريسي أمام موناكو الجارية حاليًا، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي.
وقام لاعبو باريس سان جيرمان بأرتداء قميصًا خاصًا أمام موناكو، وضع عليه صورة لكاتدرائية نوتردام، وفي الخلف بدلًا من أسماء اللاعبين اسم الكاتدرائية "نوتردام".
وأشار كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي عند
وسجل مبابي هاتريك خلال المباراة في شباك موناكو.
كما قرر نادي العاصمة عرض هذا القميص للبيع في مزاد علني، وسيتم التبرع بالأرباح للمساعدة في إعادة بناء الكنيسة.
.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. باريس سان جيرمان يدعم "كاتدرائية نوتردام" أمام موناكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.