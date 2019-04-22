شاهد.. باريس سان جيرمان يدعم "كاتدرائية نوتردام" أمام موناكو

أظهر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، دعمه لكاتدرائية "نوتردام" التي اشتعلت بها النيران منذ أيام، خلال مباراة الفريق الباريسي أمام موناكو الجارية حاليًا، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي.

وقام لاعبو باريس سان جيرمان بأرتداء قميصًا خاصًا أمام موناكو، وضع عليه صورة لكاتدرائية نوتردام، وفي الخلف بدلًا من أسماء اللاعبين اسم الكاتدرائية "نوتردام".

وأشار كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي عند

تسجيله الأهداف إلى أسم " نوتردام" والذي يظهر خلفه ، داعمًا لها.

وسجل مبابي هاتريك خلال المباراة في شباك موناكو.

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كما قرر نادي العاصمة عرض هذا القميص للبيع في مزاد علني، وسيتم التبرع بالأرباح للمساعدة في إعادة بناء الكنيسة.

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