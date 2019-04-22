شاهد.. إبراهيم فايق يهاجم جيمس ميلنر بسبب محمد صلاح

هاجم الإعلامي إبراهيم فايق، اللاعب جيمس ميلنر بسبب رفضه السماح لزميله في ليفربول محمد صلاح تسديد ركلة الجزاء، خلال مواجهة الريدز أمام كارديف سيتي في الدوري الانجليزي اليوم.

وقال فايق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":

" لقطة سيئة من ميلنر.. ده الراجل لما اخد جايزة أفضل لاعب اتنازل عنها عشان يخليك تحتفل ب٥٠٠ مباراة مع ليفربول.. يطلب يلعب ضربة الجزاء اللي اتسبب فيها ترفض؟!".

وكان جيمس ميلنر رفض إعطاء زميله محمد صلاح فرصة تسديدة ركلة الجزاء التي حصل عليها الأخير في مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم بالجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

وتمسك ميلنر بتسديد الكرة رغم أن صلاح طلب منه أن يسددها حيث أنها كانت ستمنحه فرصة التربع على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.